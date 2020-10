Guty Carrera sorprendió hace unos cuantos días al anunciar que se había sometido a una operación estética para agrandar sus pantorrillas. Y es que esta vez el modelo utilizó sus redes sociales para revelar los verdaderos motivos de esta intervención y mostrar un poco de su proceso de recuperación.

“Decidí hacerme esta operación porque a mí las pantorrillas no se me desarrollan. He ido muchas veces al gimnasio, toda mi vida la he pasado haciendo deporte. Entonces me hice estudios y ellos indicaban que por herencia mis pantorillas no se desarrollan como quisiera y era un candidato óptimo para esta cirugía”, manifestó el hijo de Edith Tapia.

Sin embargo, el popular ‘Potro’ ha recibido muchas críticas por parte de los cibernautas, quienes consideran que pudo conseguir este resultado realizando una buena rutina de ejercicios.

“Mi vida seguirá completamente normal, solamente que ahora con pantorrillas más grandes (...) El doctor me dijo que podré volver a jugar fútbol en seis meses, pero que en un mes ya podré hacer ejercicios en el gimnasio, pero solo en la parte del torso superior”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR