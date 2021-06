Guty Carrera anunció en sus redes sociales que se encuentra contagiado de Coronavirus (Covid-19). El chico reality reveló que está pasando por una situación muy complicada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular “Potro” escribió un emotivo mensaje donde agradeció a todos sus seguidores por su apoyo en este duro momento que está atravesando.

“Se ha filtrado esta información en diversas páginas. Debo ser claro con lo que me está pasando. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie”, indicó en su red social.

“De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mi salud”, indicó en su red social”, añadió el chico reality que radica en México.

Debido a la enfermedad, tuvo que alejarse de las grabaciones del programa a pocos días de debutar como capitán del equipo de “Las Cobras”.

Por su parte, su pareja Brenda Zambrano reveló que Guty se habría contagiado en el reality “Guerreros México”. Además pidió a los usuarios que comprendan la difícil situación que atraviesa el modelo y que paren los ataques contra él.

“Gracias por sus mensajes. Guty no es el único contagiado. Él presentó síntomas y en ese momento se hizo la prueba y salió positivo. Él avisó, pero creo que a varios de sus compañeros no les importó mucho”, expreso la modelo.

“Me molesta que varias páginas se burlen de que tenga COVID-19. Con la salud no se juega. Aunque estemos en semáforo verde tenemos que tener precauciones. Es por lógica que Guty se contagió en su trabajo. Yo me realicé también la prueba y salí negativo. Hoy empecé a sentir síntomas y, por lógica, es posible que también tenga. Me molesta mucho que se burlen de una manera tan cruel”, añadió.

