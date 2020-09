El integrante de “Guerreros 2020”, Guty Carrera, ha causado furor en las redes sociales tras publicar un curioso video donde realiza unas cuantas “confesiones picantes" sobre su vida privada.

Y es que el modelo volvió a referirse, a través de su cuenta oficial de Instagram, a las declaraciones que dio su expareja Melissa Loza, quien lo acusó en reiteradas ocasiones de haberle sido infiel. “¿Si alguna vez he sido infiel? Eso es fácil de responder. Entiéndalo, yo jamás he sido infiel. Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el popular ‘Potro’ negó tener exnovias, afirmando que solo toma en cuenta la relación que tiene actualmente con la modelo mexicana Brenda Zambrano. “¿Cuántas parejas he tenido? Una no más, Brenda... ¿Las demás? ¿Qué más? Brenda no más”, confirmó.

Recordemos que el hijo de Edith Tapia mantuvo dos relaciones bastante sonadas y polémicas cuando vivía en el Perú: una con Melissa Loza y otra con Alejandra Baigorria.

