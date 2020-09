Brenda Zambrano y Macky González, integrantes de “Guerreros 2020″, protagonizaron tremendo pleito en redes sociales y también en persona. Fue la propia novia de Guty Carrera quien contó detalles de todo lo que ocurrió en el programa.

De acuerdo con el reportero Gabriel Cuevas de RadioFormula, esta semana que se llevó a cabo “la revancha” en el reality de competencia, motivo por el que nuevamente se vieron las caras ambas competidores, pero su encuentro no fue para nada amistoso y terminó hasta con golpes de por medio.

“Me dijo: ’a ver reina’, así con un tono mamón, que yo en ningún momento llegué mamona. Y pues obviamente me emput* y le di un cachetadón, no iba a dejar que me estuviera gritoneando”, comenzó contando Brenda a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Después ella sale a buscarme, a insultarme, a gritonearme, que soy una p** gata (...) Yo no voy a permitir que nadie me pisotee, yo me voy a defender. No voy a dejar que ninguna persona me pisotee, ni que mucho menos se exprese que mis pin** fans, no mi vida”, expresó muy molesta.

Asimismo, según otro periodista del medio Gerardo Escareño, la productora de “Guerreros 2020″, Magda Rodriguez pidió a todos los que grabaron el momento de la pelea entre Brenda y Macky que no sacaran nada a la luz, pues asegura que la imagen del programa se vería seriamente afectada.

Brenda Zambrano se agarra a golpes con competidora - Ojo

TE PUEDE INTERESAR