Hace solo unos días, el vidente Mossul estuvo de invitado con Hayimy y pronosticó que iba haber un fuerte temblor.

El vidente estuvo en radio Exitosa y contó que el temblor iba a ser fuerte, tal como el que ocurrió este martes 22 de junio, casi a las 10 de la noche.

“Esta semana he estado haciendo sesiones, mesadas y he observado que habrán sismos a partir del 20, ya no falta nada”, dijo en la radio.

Seguidamente agregó: “Va haber un sismo fuerte aquí en el Perú y en la parte sur se va sentir un movimiento. El 20 de junio yo veo un sismo”.

El vidente Hayimy le preguntó si estaba seguro y este le reveló que en realidad serían dos fuertes temblores. “El primero va ser en Lima, pero en el sur se va manifestar un sismo mucho más fuerte y va asustar a muchos de los peruanos. Pero a tener calma”.

