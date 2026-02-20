Su nombre es Karina Benites, pero todos la llaman “Amaranta”, nombre de la agrupación de música andina contemporánea de la cual es vocalista y que este año celebra su décimo aniversario con dos conciertos.

- ¿Has pensado en cambiar tu nombre por el de Amaranta?

Ganas no me faltan (risas). Pero imagino que es tediosa la cuestión legal de cambiarse de nombre, lo he pensado, pero en realidad Amaranta ya es de todos y yo me siento muy honrada de que me llamen así porque tiene un significado muy bonito: flor imperecedera, flor que nunca se marchita.

- ¿Te fue difícil destacar en el mundo de la música andina donde la mayoría son varones?

Ha sido muy difícil y complicado, como voz femenina, entrar en este mundo de puras voces masculinas. ‘No hay futuro’, ‘eso es solamente para hombres’, me decían, pero no hay peor intento que el que no se hace. De alguna manera se ha podido lograr el respaldo de la gente y yo me siento feliz porque detrás de mí, o detrás de Amaranta, hay muchas jóvenes incursionando en la música al estilo del que hacemos nosotros y eso es honroso para mí.

“Dime tú” no es una canción nueva para Amaranta. Fue grabada hace ocho años y su videoclip original, publicado en 2020,. (Foto: Difusión)

- ¿Alguna experiencia?

En realidad, son muchas, sobre todo porque no se creía en este proyecto (Amaranta). Muchas puertas cerradas, muchos “no” en la televisión, en la radio. Siento que era tan difícil para mí, como voz femenina. Hemos tenido más la ayuda de las redes sociales, que ha sido una manera más directa de acercarse a la gente.

- Y ahora la agrupación va a celebrar su décimo aniversario...

La agrupación es un proyecto casi familiar que inicia el año 2016 con una visión de incorporar instrumentos musicales modernos, sobre todo a la tunantada que es el ritmo que con mayor cariño nos ha recibido la gente.

- ¿Cómo están manejando el tema de la inseguridad?, ¿han recibido amenazas como agrupación?

Sí, en algún momento hemos pasado por esa situación, ha sido terrible. No sé si atraparon a quienes estaban detrás de los que nos presionaban, simplemente desapareció. No sé si se fueron del país, porque no eran peruanos, o simplemente los atrapó la Policía, pero cesó y hasta el momento todo está tranquilo y espero que se mantenga así, porque fueron momentos terribles, de miedo.

- ¿Cómo está el corazón de Karina?

Estoy súper enamorada del trabajo, súper comprometida también con este proceso que es cumplir 10 años, y también con la mente ocupada y enfocada en ver qué más se puede hacer. Si uno quiere mantenerse en este mundo de la música, uno tiene que ser perseverante, luchando día a día, buscando la manera de mantenerse en este mundo que también tiene sus ratos ingratos.

- ¿Tienes planes de ser mamá? Muchas artistas congelan sus óvulos

Estoy congelando óvulos también. A mí me encantaría ser mamá, quisiera tener 4 o 5 hijos.

- ¿Qué artistas van a estar en el 10 aniversario?

Será el 21 y 22 de febrero en el Parque de la Exposición. Va a estar la agrupación Antología, William Luna, Pelo de Ambrosio, Max Salvador, Los hermanos Yaipén, la banda Nueva Expresión Pomapata y artistas invitados sorpresa. Voy a cantar con alguno de ellos. Las entradas están a la venta en Teleticket.

ALGO MÁS

La agrupación Amaranta celebra su 10 aniversario con un concierto en el Parque de la Exposición los días 21 y 22 de febrero.