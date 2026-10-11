La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, a través de un comunicado, expresó su enérgico y categórico rechazo a un acto ofensivo en contra de la sagrada imagen del Señor de Los Milagros registrado en una escena de la segunda temporada del reality “Los Tinelli”, protagonizado por Marcelo Tinelli.

En la escena, se observa a Marcelo mostrarles a sus hijas Micaela y Candelaria, y su primo “El Tirri”, una imagen del Señor de Milagros que le regaló Martha, mamá de Milett Figueroa. Micaela reciben el objeto religioso, que tiene forma de detente, y se lo pasa a Candelaria, quien lo toma y lo huele porque, según explicó, a ella le dijeron que “en el Perú usan muchas esencias que aplican en distintas cosas para realizar amarres”.

Candelaria Tinelli lanza imagen del Señor de los Milagros.

Luego de oler el detente, Candelaria lo lanza. Este hecho ha desatado la indignación de la hermandad, que exige disculpas públicas.

“Nuestra sagrada imagen merece respeto y nuestra fe no puede ser objeto de semejante trato”, se lee en el comunicado.

La entidad religiosa mostró su “rechazo absoluto” a todo acto de irrespeto a la imagen del Cristo Moreno. Además, hizo hincapié en que lo ocurrido en la serie “no puede ser minimizado ni tratado como un hecho sin importancia”, pues “constituye una afrenta a los sentimientos religiosos de innumerables devotos que veneran al Señor de Los Milagros con profunda fe y respeto”.

Procesión del Señor de los Milagros en Lima en 2019. (Foto: GEC)

Ante este hecho, la institución exige “una disculpa pública, clara y sincera” hacia los devotos del Señor de Los Milagros y hacia el pueblo peruano que se ha sentido ofendido por este acto.

La segunda temporada de “Los Tinelli” se estrenó el 30 de septiembre en Prime Video y cuenta con la participación de Marcelo Tinelli, sus hijas Micaela, Candelaria y Juana, y su primo Luciano Giugno, conocido como “El Tirri”. También participa la modelo y actriz peruana Milett Figueroa, expareja del conductor argentino.