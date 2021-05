El hermano de Yahaira Plasencia, Jorge, se molestó con Rodrigo González durante el enlace telefónico que tuvo con el programa “Amor y Fuego”. El popular ‘Yorch’ se vio acorralado cuando le preguntaron insistentemente por la fiesta que organizó la salsera en Cieneguilla.

“Ese problema ya se aclaró, yo no lo tengo que tocar. Se aclaró en el live que hizo ella”, respondió en un inicio al programa de Willax TV.

“Mi hermana dio la cara (...) yo llegué 10 minutos antes, yo fui 10 minutos antes”, agregó.

Sin embargo, Rodrigo y Gigi no quedaron satisfechos con la respuesta de Yorch Plasencia, insistiendo: “¿10 minutos antes de qué? Si a las 9pm hay toque de queda ¿10:50? ¿8:50?”

El joven comenzó a ofuscarse y respondió: “No, no, no, está bien que a las 9 haya toque de queda, pero yo no puedo tocar nada del tema, pero fui 10 minutos antes”.

“Rodrigo, a mi me ha traído muchos problemas en mi trabajo, estoy cabezón por lo de mi hijo. Yo quedé con la producción (para hablar) con lo de mi hijo” , sostuvo.

Cuando Rodrigo y Gigi quisieron hacer más preguntas, se dieron con la sorpresa que el hermano de Yahaira Plasencia colgó el teléfono.

“¿Colgó? ahh colgó... la Yahaira ha sido (la que colgó)”, comentó.

Yorch Plasencia se negó a hablar sobre la fiesta de Yahaira Plasencia | diario OJO

