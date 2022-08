Otra vez los problemas en la familia Villanueva, son motivo de titulares en la farándula peruana y esta vez el drama se traslada a Estados Unidos, donde las hijas de ‘Melcochita’ no dudaron en sacarse los ojos en un programa EN VIVO de Magaly Medina.

Luego de una discusión por una maleta, Magaly decidió confrontar a la familia Villanueva, sin esperar que las cosas se salgan de control entre ellos, produciendo que Susan Villanueva y Yessenia Villanueva laven los trapitos sucios en el programa de la ‘urraca’, donde se revelaron hasta las enfermedades que padecían cada una de ellas.

Yessenia Villanueva denunció que la botaron de la casa de su familia en EE.UU y tuvo que ir donde su sobrina, la hija de Susan, ahí se habría enterado de que su hermana no lleva una buena relación con su hija y su yerno y los motivos serían graves, según reveló.

“Ella pegó a su hija y por eso casi se va a la cárcel, la hija donde me quedé a vivir”, ante estas afirmaciones de Yessenia, Susan se quedó en silencio, afirmando que la hija menor de ‘Melcochita’ no sabe de lo que habla.

Yessenia Villanueva fue más allá y afirmó que tiene las pruebas de que su hermana Susan fue detenida por la policía por haber golpeado a su hija en su centro de trabajo: “No es que yo me meta, es que yo no sabía, mi sobrina me enseñó los videos y la querían meter presa”.

