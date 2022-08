No todo es color de rosa. Yessenia Villanueva sorprendió a muchos al revelar que su sueño de triunfar en ‘Estados Unidos’ está marcado por sufrimiento y culpa directamente a su familia, entre ellos, su hermana y su papá, quien intentó explicar lo que realmente pasó.

Todo comenzó cuando Yessenia Villanueva reveló que estaba en la calle porque su familia la había botado de su hogar, en una entrevista con Magaly, acusó a su familia de dejarla sola y de haber callado agresiones, la ‘urraca’ contactó a ‘Melcochita’, quien a su vez, señaló que su hija no le contesta y lo insulta: “Le escribo, pero ella me manda pachotadas y me contesta que soy un ... qué feo que una hija le diga esas palabras a su padre, me da pena mi hijita”.

Lejos de aceptar las acusaciones por parte de Yessenia, ‘Melcochita’ confesó que su familia intentó apoyar siempre a su hija: “Me siento mal porque no sé qué le ha pasado a mi hijita, desde un principio yo la he ayudado, le he comprado un mototaxi, en Chorrillos se compró un terrenito, luego le ayudamos a comprar un mototaxi, como su hijo falleció, le dijimos que vaya para Estados Unidos y para eso sacamos un préstamo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO