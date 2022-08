El humorista y sonero Pablo Villanueva, más conocido por su nombre artístico ‘Melcochita’, vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que su hija, Yessenia Villanueva, lo acusara de haberla agredido y “dejado en la calle” en Estados Unidos luego que su familia le diera la espalda, según contó en el programa “Magaly TV, la firme”.

Esta nueva polémica ha revivido episodios que anteriormente el sonero había protagonizado con su familia, en especial con sus hijas, ya que no es la primera vez que se enfrentan o viven un entredicho familiar. En la siguiente nota recordaremos algunas polémicas que enfrentó la familia del humorista.

Susan Villanueva vs. Monserrat

En 2010, la hija de Pablo Villanueva vivió acalorados enfrentamientos con la pareja del humorista. Y es que, en aquel entonces la hija mayor de Melcochita regresó de Italia tras haber trabajado por nueve años en Europa. Ambas vivieron diversas discusiones e incluso, cuando Monserrat estaba internada en Lima, Susan ingresó a su departamento para retirar una maleta con ropa de su padre y sus documentos, al igual que una televisión que aseguró era de su propiedad.

ADN

En ese mismo año, el cómico Pablo Villanueva enfrentó un duro momento luego que una prueba de ADN revelara que no era el padre de la hija que tuvo Monserrat Seminario (quien también confesó que había estado con otra persona). Pese a la decepción, Melcochita aseguró que ama a la pequeña y quería que fuera parte de su familia. “Lo único que te digo es que yo amo a la niña y espero que no aparezca el papá para poder llevármela a la casa”, confesó al programa de Magaly Medina.

Melcochita denunció a su hija

En medio de la incertidumbre por su vida personal, Melcochita apostó por su hija Susan Villanueva para que se convierta en su manager y maneje sus cuentas; sin embargo, no prosperó la colaboración y todo terminó con una denuncia del cómico por el presunto robo de 240 mil dólares.

Su otra hija

En medio de los enfrentamientos que vivió con su hija mayor, apareció otra hija Yessenia Villanueva, quien “puso el parche” y sacó cara por Pablo Villanueva. Pero, la historia se repitió y también vivió diversas polémicas con ella, al punto de que, en la actualidad, Yessenia ha denunciado haber sido agredida por el humorista.

Yessenia Villanueva en Estados Unidos

En la última semana, Yessenia Villanueva hizo fuertes acusaciones contra su padre tras decir que se quedó en la calle en Estados Unidos luego que su familia le diera la espalda. Además, reveló que Melcochita le habría dado una cachetada.

“Mi papá se tocó de nervios, me tiró una cachetada, me mentó la madre, me dijo que soy una vaga, que yo no quiero trabajar, me tiró una cachetada y luego me empujó. Yo me desmayé y él me dejó tirada. (…) Susan tiene esos videos, pero jamás van a aparecer”, contó.

En una entrevista con Magaly Medina, ‘Melcochita’ afirmó que tanto él como su esposa, Monserrat Seminario, y su hija Susan Villanueva siempre apoyaron a Yessenia desde antes que pise tierras norteamericanas. Según aseguró, él compró el mototaxi con el que su hija se ganaba la vida en Cañete y también apoyó en la compra de su terreno.

Sobre la presunta bofetada que le habría dado a su hija durante este altercado, el artista peruano de 86 años de edad dijo que nunca la golpeó, sin embargo, reconoció que sí la empujó.

BONUS

Melcochita cantó para Pablo Escobar

En 2020, el sonero fue invitado al programa “El valor de la verdad” por segunda vez. En su primera participación llegó hasta la última pregunta y ganó S/50 mil; sin embargo, en su segunda oportunidad, Melcochita solo respondió hasta la pregunta 18 y se llegó S/15 mil. Entre sus respuestas, confesó que cantó un tema para Pablo Escobar.

“Yo estaba con el Chilíbiris, Tulio Loza, en Colombia cuando llegamos a una sala de moda que se llamaba Pegaso. En eso se acerca un hombre y me dice para trabajar, a lo cual acepto. El momento que llego me hacen pasar al séptimo piso y luego a otro piso de más arriba donde había cisnes de cristal. Cuando veo a un niño, me di cuenta que era el hijo de Pablo Escobar que estaba de cumpleaños. Yo me puse a cantarle “El caballito” y a él le gustó”, contó.

“Su padre estaba sentado serio y solo sonreía. Ahí recién me di cuenta de quién me había contratado. Luego uno de sus hombres me dio un sobre cerrado con 3 mil dólares. Al final terminé gastándolo invitando a comer a unos niños que estaban en la plaza”, añadió Melcochita.

VIDEO RECOMENDADO

Melcochita muestra su casa

Melcochita muestra su casa https://www.latina.pe/noticias