El popular Samuel Suárez, confesó el verdadero motivo por el que no estuvo publicando contenido en ‘Instarandula’, donde normalmente raja de los escándalos de la farándula peruana y el motivo sería por salud.

Samu no reveló el verdadero motivo por el que fue hospitalizado, pero sí comentó cómo llegó a emergencias: “Ayer en plena celebración con las ‘ratujas’ me sentí un poco mal y fui a emergencia del Rebagliati, estuve toda la madrugada y mañana con diversos exámenes, calmantes y pruebas de salud, casi me hospitalizan”, afirmó el conductor de ‘Instarandula’.

Durante la tarde de este domingo 14 de agosto, el periodista fue dado de alta y luego de pedir disculpas a sus fans, reveló que su programa se verá suspendido por unos días: “Descansaré hoy y mañana para el martes regresar con todo, gracias por la comprensión”.

Samuel Suárez en emergencias | Imagen compuesta 'Instarandula'

