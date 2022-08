El estreno de ‘Esto es bacán’, dejó con la boca abierta a más de uno y no solo por la presencia de algunos exguerreros y combatientes vetados de ‘EEG’, sino por el retorno de Gian Piero Díaz como conductor de realitys de competencia y el verdadero motivo por el que salió de América TV.

El popular ‘Pipi’, se retiró de ‘Esto es Guerra’, señalando que su etapa con los realitys de competencia habían terminado y que quería emprender un nuevo camino, pero la verdad sería otra, según reveló con el estreno de ‘Esto es bacán’.

“La verdad que yo no. La verdad es que si me quité del otro lado es para no ver un chico reality, lo único que me estoy ahorrando son los peajes”, dejando en claro que sus motivos sería su posible enemistad con uno de los competidores del programa que conduce ahora, Renzo Schuller, su excompañero fundador de ‘Combate’.

Gian Piero afirmó que a diferencia de ‘Esto es Guerra’ que compiten semana a semana por la copa, ‘Esto es Bacán’, es un programa que busca ayudar a quienes más lo necesitan: “Cambia la historia porque todos los que están encapuchados son bacanes, son seres maravillosos que vienen a competir, a darlo todo, pero por una causa”.

