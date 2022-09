El ex de Estrella Torres, decidió presentarse en el programa de Gisela Valcárcel, la enemiga televisiva de Magaly Medina, donde mencionó que está distancio de María Fernanda Veliz, quien antes lo acusó de no cumplir su rol como padre.

“Se dejó mal influenciar por un programa de televisión que, en vez de un unir, desune”, fue así como Tommy culpó a la producción de ‘Magaly TV’, donde su hija acusó al cantante de no solo no darle cariño de padre, además de agredirla emocionalmente.

Por su parte, María Fernanda Véliz, ya mencionó anteriormente que ella no acusó a su papá por fama ni porque alguien se lo pidió: “A mí nadie me obligó a ir. Incluso, gracias a ella (Magaly), después de 8 años nos pudimos hacer la prueba de ADN. Solo está buscando culpables. Yo sí no acepté a ir al programa ‘La Gran Estrella’, pero el sí lo hizo para seguir dejándome como mala”.

