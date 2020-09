Isa Pantoja, hija peruana de la cantante española, dejó de lado su faceta musical y decidió estudiar Derecho en la universidad de Cádiz para “defender su honor y el de su madre”, según contó en una entrevista para la revista ‘Lecturas’.

“Todo lo que pasó con mi madre me puso negra. Si he elegido Derecho es por eso (...) La he visto sufrir un montón...No sé qué abogados tenía”, explicó en referencia a las polémicas que rodearon a su madre, Isabel Pantoja, así como su paso por prisión en el 2014.

“Voy a ser abogada”, afirmó la hija adoptiva de la cantante. La joven está próxima a cumplir 25 años por lo que ha dado el denominado ‘examen de selectividad’ par acceder a la universidad.

“Soy la primera Pantoja que llega a la universidad”, confirma con satisfacción la hermana de Kiko Rivera.

“Se ha emocionado mucho, se lo he contado por teléfono”, ha comentado sobre cómo reaccionó su madre con la notica.

TE PUEDE INTERESAR