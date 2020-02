El enfrentamiento entre Melissa Klug, Jefferson Farfán y la madre del futbolista, Doña Charo Guadalupe, ha llegado a afectar no solo a los hijos del futbolista, sino también a las hijas de la chalaca, Gianella Marquina Klug y Melissa Lobatón Klug, quienes no pueden salir a la calle por temor a que las insulten, como viene sucediendo en las redes sociales. Esto, no solo ha puesto mal a la “Blanca de Chucuito”, sino a las jóvenes, que están “aterradas”.

“Este tema ya tiene que acabar, porque las hijas de Melissa están muy afectadas con todo esto. Hay bebés pequeños (Adriano y Jeremmy) que ven redes sociales. ¡Esta guerra tiene que parar! Es horrible, me preocupan más los niños, que ven todo y las chicas no pueden salir por los insultos que puedan recibir”, señaló a OJO una allegada a Klug.

EN SILENCIO.

De acuerdo a la amiga de Melissa, ella ha preferido por el bien de todos ya no referirse al tema, pues “por el bienestar de su familia ya no va hablar nada. Ya todo lo está viendo el abogado. Este tema ya está demasiado expuesto y hay personas afectadas como su familia. Por eso, el audio que le envió a OJO fue para ya no tocar más el tema”, precisó.

“El abogado le ha recomendado no hablar, ya todo será a través de él. Todo será por la vía legal o luego de llegar a una conciliación que es lo mejor para todos. Es demasiado que se ventilen cosas privadas”, indicó la allegada a la chalaca.

Debido a toda esta guerra mediatica, Melissa Klug estaría viendo la posibilidad de irse de viaje con sus hijos para tener un momento de paz.

