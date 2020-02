Rodrigo González, más conocido como “Peluchín”, usó sus redes sociales para exponer que Susana Umbert, gerente de entretenimiento de Latina, lo denunció por “violencia contra la mujer”. El exconductor de ‘Válgame’ dio a conocer que la Policía Nacional del Perú lo citó a la comisaría de Monterrico para que rinda su manifestación sobre la querella.

Según el presentador, Umbert tomó esta drástica medida porque la llama constantemente “mataprogramas” y por exponer las bajas cifras de rating del canal en mención. La denuncia se formuló el pasado sábado 15 de febrero y señala ser víctima de violencia psicológica por parte de González. Agresiones que se iniciaron el 19 de agosto del 2019. El oficio también sostiene que “Peluchín” se burla de ella y la insulta en Facebook, Twitter, Instagram y periódicos.

De acuerdo al documento, el apodo puesto por Rodrigo afecta “terriblemente” su vida personal y profesional. Además, resalta que sus insultos llegan a millones de personas con el objetivo de que la maltraten, lo cual ha provocado que cierre todas sus redes sociales.

LA RESPALDAN.

Karen Schwarz, conductora de “Mujeres al Mando”, programa producido por Umbert, también denunció a González por maltrato psicológico. “Peluchín” “insulta” a la denunciante desde inicios de 2015 hasta la fecha. Además, el documento enfatiza que el comunicador llama “Mosca muerta y ridícula" a Schwarz, lo cual daña su imagen personal y profesional.

En la denuncia, Schwarz resalta que está embarazada de cinco meses y que González “denigra” a su esposo Ezio Oliva. Por su parte, Cathy Sáenz denunció que es víctima de acoso, bullying y difamación por parte de ‘Peluchín’ desde 2013. También resalta que pese a que lo demandó anteriormente por difamación, González siguió insultándola y humillándola. Saénz señala que sus comentarios incitan al odio y al bullying cibernético de sus más de dos millones de seguidores. En el mismo sentido, indica que el ataque sistemático y hostigamiento afectan notablemente a ella y a su familia.

Finalmente, a esta larga lista de denunciantes también se suma la de Tilsa Lozano, quien acusó al exconductor de televisión de acoso, hostigamiento, humillación y difamación. Cabe precisar, que Janet Barboza y Mónica Cabrejos analizan la posibilidad de demandarlo también por ser víctimas de insultos, bullying y más.

SE DEFIENDE.

“Llamarla mataprogramas y enseñar sus cifras diarias tiene estas consecuencias. ¿Qué está pasando? Latina me mantuvo 11 años defendiéndome estando yo en pantallas y ahora me quieren silenciar. Cuando pertenecía a su canal está bien (que critique) pero ahora me demandan todos. Quieren cerrar mi Instagram y mostrar como un agresor. O sea, no puedo criticar, se sienten todopoderosos y me lanzan su bufete de abogados para que me asuste y me calle. No mi amor, así no es. Esto es una ridiculez”, señaló en sus historias de Instagram.

Magaly Medina señaló que “Latina quiere la cabeza de Rodrigo González”, las figuras del canal se han unido en su contra", aseveró molesta.

