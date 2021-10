Un curioso hecho ocurrió durante una trasmisión en vivo de una de las reporteras de ‘Amor y Fuego’. Resulta que se encontraba en el jirón de la Unión tratando de buscar posturas sobre el tema Melissa Paredes, pero no imaginó que un hombre se le declararía.

Un comerciante de rosas se arrodilló frente a la reportera de nombre Joselyn y le regaló una rosa de su mercadería. Las cámara lo captó y generó la intervención de Rodrigo González “Peluchín”.

Al acercarse el hombre, le dijo a la reportera: “Me he enamorado de ti”. Luego agregó: “Su presencia me motivó, me encantó regalarle porque está sacando cara por el Gato Cuba”.

Pero ahí no quedó la cosa y es que el hombre volvió a regalarle una segunda rosa. “Le voy a regalar otra rosa más. Para ti, Joselyn, con amor”.

“Amor y Fuego” está desde hace tres días en las calles buscando la opinión de las personas tras el ampay de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda.

