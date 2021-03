El modelo Hugo García envió un contundente mensaje a Rodrigo González luego que el programa “Amor y fuego” afirmó que, durante una transmisión en vivo, el exparticipante de “Esto es guerra” había llamado “ex amiga” a Mafer Neyra pese a que tuvieron una relación de seis años.

Durante el programa, Rodrigo González reveló que Hugo García se comunicó con él y le pidió que este tema se aclare porque jamás podría referirse de mala forma a Mafer Neyra.

“Hugo me escribió a las 9:38 de esta mañana y me pone: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Acabo de ver todo lo que salió el día de ayer y me da mucha pena, de verdad, tengo mucha gente escribiéndome y de seguro a Mafer también, no sé en qué cabeza pensarían que yo me refería así de la persona con la que he estado por seis años y la relación más importante que he tenido”, leyó Rodrigo González.

En el mensaje, Hugo García pidió al conductor que escuche bien el video porque, según él, sí aclaró que Mafer Neyra fue su enamorada: “Por fa, te pido que escuches bien el audio, hay unos cortes raros que asumo yo pueden ser por la conexión de la transmisión, pero escúchalo bien, claramente digo “ex enamorada”, jamás podría referirme a ella como una “ex amiga”, sería de locos, por fa”.

Además, Hugo García dijo a Rodrigo González que no le gustaría que su relación con Mafer Neyra termine en la polémica. “Por fa, tengan más cuidado porque no es la manera como me gustaría que las cosas terminen con Mafer después de tanto tiempo juntos, gracias y vibras, me pone”, señaló el modelo.

