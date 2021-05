¡Fuerte y claro! Ignacio Baladán decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para las cámaras de “Amor y Fuego” sobre el inesperado beso que le dio Fabio Agostini a Paula Manzanal durante la presentación que tuvieron en “El Artista del Año”.

La reportera del programa de Willax TV le consultó sobre si eso hecho fue el detonante para que su relación con la modelo llegara a su fin.

“No te puedo hablar nada, perdón... No no, ya no estábamos. Ya cada uno es grande y sabe lo que hace. A estas alturas ella está soltera y puede hacer lo que quiera”, dijo muy escueto el chico reality.

Por otra parte, Ignacio Baladán también mencionó si se sentía afectado de alguna manera por las indirectas que le habría estado enviando Fabio Agostini mediante sus redes sociales.

“No me siento identificado con nada. Ya no salíamos (con Paula), son detalles que no voy a decir. Gracias por todo, en serio”, finalizó.

Ignacio Baladán sobre beso entre Fabio y Paula Manzanal - OJO

TE PUEDE INTERESAR