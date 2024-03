Illari Music es un dúo conformado por las hermanas Miriam y Hellen Castro Castañeda, cuya propuesta musical fusiona las melodías andinas con sonidos contemporáneos. Hace cuatro años, en plena pandemia, decidieron hacer realidad su proyecto musical, el cual ya venían anhelando desde hace mucho tiempo.

Miriam y Hellen nacieron en Huancayo, y el amor por la música les viene de familia, sus padres siempre les inculcaron el gusto por los huaynos y los ritmos peruanos. “Desde muy pequeñas cantamos. Hemos participado en varios eventos y concursos”, cuenta Hellen.

Hacer música en nuestro país es muy difícil, pero no imposible, eso lo saben muy bien las chicas del duo Illari Músic, quienes con recursos propios, sin una disquera o productora que las represente, vienen abriéndose camino y alistando lo que será su segunda producción. Foto: Difusión.

Tienen una primera producción musical titulada “Despertar”, que incluye temas de su autoría. Quizá el camino más fácil para darse a conocer en el competitivo mercado musical hubiera sido versionar alguna canción ya consagrada, pero ellas prefieren marcar su camino y han optado por crear sus propias canciones.

“Queremos llegar al corazón de las personas para que se identifiquen con nuestras letras y con nuestra música, no solo hablar del amor y el desamor, también hablar de temas sociales. Queremos trabajar temas que nos hagan reflexionar”, explica Miriam la mayor de las hermanas.

Dúo con Max Castro

Un artista que ha apoyado el trabajo de Illari Music es el destacado cantante ayacuchano Max Castro. Hellen cuenta que lo admira desde pequeña y que cuando consiguió su número de teléfono no dudó en llamarlo para presentarle los temas de Illari Music.

“Le dije, me gustaría que escuches unos temas que con mi hermana hemos hecho. Y me dijo,’ ya genial, pásamelas’. Y las escuchó y me dijo, ‘no sé qué están esperando, no pierdan más tiempo. Ahorita mismo lancen sus temas que están súper buenos’”, recuerda Hellen aún emocionada.

Ese primer contacto con Max Castro fue el inicio de una bonita relación de apoyo musical, pues en su estudio se masterizó el primer disco de Illari Music.

“Hace poquito lanzamos dos nuevos temas, uno de Los Kjarkas, ‘Imillitay’, y otro de Kalamarka que se llama ‘Cuando florezca el chuño’. Hemos sacado con Max Castro un feat. ‘Hay amorcito’, y con Raíces de Jauja el tema ‘Mi dueña’. Tratamos de innovar y mezclar, fusionar estilos, siempre tratando de ponerle nuestro ingrediente único de Illari Music”, narra Miriam.

Dicen que nadie es profeta en su tierra, y una deuda pendiente que tienen las hermanas Castro Castañeda es tocar en su tierra, Huancayo. “Queremos hacer un evento fuera de lo común, lo estamos trabajando”, cuenta Hellen.

“Tenemos muchas ganas de seguir avanzando. Nosotras, lo que ahora estamos haciendo, es una base sólida, que nos conozcan, que conozcan realmente cómo Illari Music empieza a nacer. Lo único que queremos es disfrutar esta carrera, este camino musical con mi hermana. Gracias a Dios tenemos nuestros propios trabajos, con eso estamos tratando de dar el 100 a este proyecto, que ya no es un proyecto, se está haciendo realidad y vamos de a poquito”, finaliza Hellen.

ALGO MÁS

Miriam es cantautora, escribió su primera canción a los 13 años titulada “Niños del sol”, que forma parte del disco “Despertar”, el primero del dúo.

Este 28 de abril, Illari Miusic se presentará en el Primer Festival Brisas del Mantaro, en el Centro de Convenciones Bianca. Compartirán escenario con Max Castro, Dayra y Ruway Perú. Las entradas están a la venta llamando al 987812287 / 998586398.