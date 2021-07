El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, usó su cuenta Instarándula para opinar sobre el tik toker que se hace llamar el “Ingeniero bailarín” y que recientemente hizo noticia al asegurar que Vania Bluau y la cantante española Melany no se quisieron tomar fotos con él y lo habrían discriminado.

Al verse al descubierto el “Ingeniero bailarín”, el periodista de la cuenta de Instarándula, lamentó su ligereza a la hora de hablar. “Me sorprendió. No es común escuchar en gente de la farándula, es desatinado, decir lo que cree que piensan las personas”.

“Entonces si tu sientes que te discriminaron porque no sé, creo que has desarrollado una habilidad para leer pensamientos, estás mal pues. Si tienes pruebas, pues muestras. No es que lanzas la piedra y luego dices: disculpa”, agregó Samuel Suárez.

En ese sentido, el periodista de espectáculos, Samuel Suárez aseguró que nunca más compartirá nada de este Tik Toker.

“Yo particularmente no voy a subir más de este señor porque no me parece lo que hizo. Además cuando das declaraciones, realmente acepta si te equivocaste. No digas que la prensa te cambia las cosas”.

