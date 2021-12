El artillero peruano Yordy Reyna ha llegado a Lima y ya busca qué hacer en Año Nuevo, a pesar de las restricciones para organizar fiestas a causa de la pandemia.

A través de sus historias de Instagram, Reyna lanzó un cuadro de pregunta para saber si había algún evento o reunión por fiestas de fin de año.

“Qué planes para Año Nuevo?”, escribió ‘Magia’ en su red social, a pesar de las restricciones en el Perú debido a la pandemia por COVID-19.

Yordy Reyna, quien juega en la MLS, ha sido fichado por el club Charlotte FC. Pertenecerá al equipo hasta finales del 2023, con opción de renovar por un año más.

El ex Alianza Lima prácticamente no ha sido tomado en cuenta por Ricardo Gareca para los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias a Qatar 2022. A pesar de no ser titular, anteriormente Reyna era un habitual convocado por el ‘Tigre’.

