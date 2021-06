Luego de que Christian Domínguez dijera que Isabel Acevedo no figura si no habla de él, ella lo multiplicó por cero y parece que poco o nada se interesaría lo que opina el cumbiambero.

“No todo el mundo gira alrededor de él ¿Me entiendes? Si él lo quiere tomar así, es su problema. Cada quien toma las cosas a su manera”, respondió Isabel Acevedo a “Amor y Fuego”, sobre las últimas declaraciones de Christian Domínguez.

Por su parte, Christian Domínguez volvió a lamentar que Isabel Acevedo siga refiriéndose a él pese a que ya no mantienen una relación. Además dijo que detrás de todo eso estaría la jefa de prensa Maritza Rodríguez. “Yo no puedo hablar por las cámaras, es lamentable. Me encantaría decir muchas cosas, pero no puedo por el canal”.

Isabel Acevedo se rio de estas declaraciones y añadió: “Bueno, no sé, que cuente qué está armando Maritza, ¿El rompecabeza?”.

Hace unos días, Christian Domínguez no pudo evitar referirse a las declaraciones que brindó Isabel Acevedo sobre él. El cumbiambero se mostró sumamente molesto e incómodo y le pidió que deje de hablar de él por su familia con Pamela Franco.

“Vamos a salir del personaje. Es sumamente desagradable, cuando alguien no le interesa nadie y dice ser feliz, tengo familia y tiene que tener respeto. Me incomoda. Si la persona tiene que generar, bien, pero por favor. Se está logrando lo que ella está queriendo. Lamentablemente opina de cosas donde yo estoy involucrado y no es así”, dijo Domínguez.

Luego que Christian Domínguez lamentara que Isabel Acevedo siga refiriéndose a él pese a que ya no mantienen una relación.

