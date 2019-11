Isabel Acevedo sigue con su vida como si nada. Pese a las burlas de que es víctima en los programas de espectáculos por el ampay de Christian Domínguez con otra bailarina, la popular ‘Chabelita’ disfruta de su soltería.

Esta vez fue vista en el cumpleaños número 24 de de Allison Pastor, pareja del cantante Erick Elera, quien tiró la casa por la ventana. La celebración tuvo como temática la famosa muñeca Barbie.

¿Se reencontró con Domínguez?

Acevedo se rompió los pulmones cantando “No Lo Trates”, el último éxito de Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha.

“No lo trates no, no me trates de engañar, sé que tu tienes a otra”, se le escucha entonando a Chabelita.

No se sabe si Domínguez estuvo invitado al tono, pero - según su Instagram - estuvo en uno de sus tantos conciertos.

[PUEDES VER] Pamela Franco y Karla Tarazona se juntan para burlarse de Isabel Acevedo│VIDEO

Instagram Allison Pastor

Lo cierto es que Elera es muy amigo de Domínguez. Inclusó había revelado que, antes del ampay, Chabelita y el cumbiambero lo visitaron en su casa y estaban muy felices.

"Pero a mí sí me sorprendió la separación, porque justo días antes habían estado en mi casa los dos. Todo bien, pero no he hablado con él nada. Imagino que debe estar solucionando lo que ha pasado. Él tendrá una versión y la gente otra”, indicó a diario Ojo.