La bailarina Isabel Acevedo se pronunció sobre los inesperados y un tanto apresurados planes de matrimonio que tendría su expareja, Christian Domínguez con la integrante de Alma Bella, Pamela Franco.

Y es que recordemos que la parejita estuvo en un enlace con el programa “En boca de todos”, donde anunciaron que la boda sería este año, y que estarían preparándose para encargar a la cigüeña y traer un bebé al mundo.

Frente a estas declaraciones, la expareja del líder de Gran Orquesta Internacional no dudó en emitir su comentario y restó total importancia a los planes del cumbiambero.

“Que sean felices, siempre lo he dicho. No hablo de él, estoy tranquila, enfocada en mis cosas, trabajando, estoy feliz. Estoy en otra, que tengan perritos, bebitos, que se casen, me da igual”, manifestó Isabel.

Por otra parte, la integrante de “Esto es Guerra" contó un poco cómo logró superar la ruptura tras varios años de relación amorosa.

“Tienes que pensar en ti, seguir adelante, pensar en tu familias y seres queridos”, expresó.

Recordemos que recientemente, Christian decidió borrarse el tatuaje que tenía en honor a Isabel. ¿'Chabelita' hará lo mismo?

“No me lo he borrado. No hay ninguna inicial, además es súper doloroso. Me da igual, no le doy importancia”, sostuvo.

