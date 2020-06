Lo que se hereda no se hurta. La hija menor del cantante Chayanne viene sorprendiendo en redes sociales con su prodigiosa voz. Recientemente, Isadora Sofia Figueroa recurrió a su cuenta de Instagram para publicar su versión de “Let it be”, exitoso tema de The Beatles.

La jovencita de 19 años compartió un video en su perfil de Instagram y demostró que heredó la prodigiosa voz de su famoso padre. Además, ella hizo alarde de su dominio con el piano.

“Let It Be / Somos el Mundo. A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón... la música”, escribió la hija de Chayanne como descripción de su video.

La hija de Chayanne viene aprovechando sus días de aislamiento social para explotar su talento artístico. Hace unos días también publicó su propia versión de “No hay nadie más” de Sebastián Yatra.

El cantante Chayanne es padre de Isadora Sofia y Lorenzo Valentino, fruto de su matrimonio con Marilisa Maronesse, una exreina de belleza de nacionalidad venezolana.

