Ivana Yturbe sigue dando que hablar y esta vez no porque haya retomado su romance con Mario Irivarren o Beto Da Silva, sino por las osadas fotografías que viene colgando últimamente en su cuenta de Instagram. Cada vez son más osadas y nodejan nada a la imaginación.

Sus seguidores son los que más gozan de las locuras de la “Princesa Inca” que cada vez que puede cuelga fotos sin casi nada de ropa o sino con videos donde luce más sensual que nunca. “See it, I like it, I want it, I got it”, escribió la modelo que en castellano significa “Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo”, demostrando que quiere mostrarse tal como es.