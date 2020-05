Pese a que no desea confirmar si tiene una relación con el futbolista Beto Da Silva, la modelo Ivana Yturbe aseguro que se encuentra más feliz que nunca. La participante del reality “Esto es guerra”, continúa jugando al misterio, aún cuando se han enviado mensajes de amor de forma pública.

“Estoy en una linda etapa de mi vida (sentimental) No voy a hablar de mi vida privada, pero sí (sobre su nuevo romance). Estoy muy feliz, estoy tranquila, estoy pasando por una etapa increíble, pero la voy a guardar y cuidar para mí”, aseguró a los conductores de “Estás en todas”.

La chica reality aclaró que, aún no desea referirse al tipo de relación que tiene con Da Silva. “Nos conocemos desde hace varios años, pero no he dicho que estemos juntos”, dijo.

Ivana Yturbe aseguró que conoce a Beto Da Silva desde niño y también a su familia: “Yo a Beto lo conozco desde que tenemos 16 años. Conozco a sus hermanos desde chiquitos. Conozco a su hermana”.

Ivana Yturbe confirma romance con futbolista Beto Da Silva

