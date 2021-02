El pasado viernes la periodista Magaly Medina aseguró que tenía pruebas de que Ivana Yturbe estaba embarazada; sin embargo, tras su boda con Beto de Silva, la modelo todavía no se ha referido a este tema.

Pero la “princesa inca” solo aumentó los rumores y las especulaciones al publicar un video en Instagram contando que no pudo cumplir su primer día de dieta.

“Ayer fue un fail total mi primer día de dieta porque comí un shawarma enorme, pero es que de verdad es mi debilidad”, dijo Ivana Yturbe en sus historias de Instagram.

“No podía empezar la dieta sin hacerlo porque en cualquier momento igual iba a pecar, así que nada, será hoy mi primer día de dieta”, agregó.

En el momento que grabó el video, la mañana del martes 23 de febrero, Ivana Yturbe también dijo que no sentía deseos de alimentarse.

“De hecho no tengo muchas ganas de comer nada, ahorita estoy tomando un cafecito y en el almuerzo ya les enseño qué almuerzo, les prometo que hoy sí no haré trampa. No sé qué me pasa, pero esta vez sí no haré trampa”, señaló.

