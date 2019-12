El programa de espectáculos “Válgame” hizo un enlace telefónico con la modelo Olinda Castañeda y Jackson Mora, quienes se han visto envueltos en un supuesto triángulo amoroso junto con la exconductora Tilsa Lozano.

La modelo fue cuestionada nuevamente sobre el tema y solo atinó a contar que había tenido una conversación con el boxeador y que ambos se habían pedido las disculpas del caso.

Al instante, la producción del programa enlazó vía telefónica también con Jackson Mora, quien hizo su descargo frente a este tema.

“Tilsa no se metió en nada. El que buscó a Tilsa soy yo, si hay un responsable soy yo, no Olinda, ni Tilsa”, expresó el deportista.

A lo que Olinda contestó.

“Para mi él me faltó el respeto el día que decidió salir a ‘juerguear’ con ella estando conmigo. Porque si tú tienes una enamorada, no sales con otra mujer ”, indicó su ex pareja.

Jackson admite error

Por otra parte, el deportista fue consultado por sí mantenía una relación con Tilsa, a lo que respondió que no, pero que sí está enamorado de ella.

“¿Estás enamorado de Tilsa?”, preguntó el panel de “Válgame”. “Sí”, respondió Jackson, quien también reveló que está distanciando por la modelo, pero que luchará por conquistar su corazón.

“Ella vende otra imagen muy dura, pero se lo dije a Olinda ayer, que Tilsa es una buena persona”, añadió Mora.

Asimismo, el luchador aprovechó las cámaras del programa para enviarle un mensaje a Tilsa Lozano.

“Que me disculpe y que empecemos de cero. Quiero una relación con ella y estoy dispuesto a luchar", expresó.

Mientras el deportista hacía su confesión de amor, Olinda Castañeda, quien también estaba en el hilo telefónico, prefirió cortar la comunicación inmediatamente.

