Tal parece que existe una buena relación entre Tilsa Lozano con el padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo, pues celebró con él el cumpleaños número 2 de su hijo Massimo. Pese que seguimos en cuarentena, no quisieron pasar desapercibido esta fecha que pasarlo en familia.

De acuerdo a las imágenes que colgó la modelo se aprecia a Miguel compartiendo un momento ameno no solo con Massimo, sino también con su otra hija Valentina. “Tili” colgó fotos de sus pequeños no solo con ella, sino también con su abuelo y con su expareja. Pero prefirió no mostrar ninguna imagen donde aparecieran los cuatro juntos, sino por separado.

Quizás por temor a que Jackson Mora, su actual pareja se pusiera celoso, ella evitó colgar una fotografía con Miguelón. Eso si mostró a través de sus historias de Instagram la decoración por el santo de su hijo, donde no faltaron los globos, bocaditos y la torta.