El nombre de William Levy está en boca de todos desde que anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien mantenía una relación de 19 años y con quien tiene dos hijos en común. A raíz de esto, el protagonista de “Café con aroma de mujer” ha sido relacionado con la actriz española Alicia Sanz. Pero eso no es todo, ya que los medios de espectáculos han recordado el romance que tuvo el actor cubano con Jacky Bracamontes tiempo atrás.

Cabe recordar que Jacky Bracamontes contó en su libro biográfico “La pasarela de mi vida” que tuvo una relación sentimental con William Levy, después de que protagonizaron la telenovela de Televisa llamada “Sortilegio”, en el 2009. Sin embargo, el romance terminó de forma abrupta.

Esta confesión no solo fue recogida por los medios especializados sino también tuvo repercusión entre el público y otros famosos. Incluso, Elizabeth Gutiérrez salió a responderle a Jacky Bracamontes afirmando que no le parecía correcto que haya escrito algo así en su libro pues no tenía caso hacerlo. Pero, ¿qué contó realmente la actriz mexicana sobre William Levy?

Jacky Bracamontes contó en su libro biográfico “La pasarela de mi vida” que tuvo una relación sentimental con William Levy (Foto: Getty Images)

¿QUÉ CUENTA EXACTAMENTE JACKY BRACAMONTES SOBRE WILLIAM LEVY EN SU LIBRO “LA PASARELA DE MI VIDA”?

Jacky Bracamontes contó en su libro biográfico “La pasarela de mi vida” que empezó a salir con William Levy para ver qué pasaba y luego plantear una posible relación. Además, aseguró que el actor cubano le dio a entender que ya no estaba con Elizabeth Gutiérrez, aunque en realidad sí seguían en pareja.

Según describió Bracamontes en su autobiografía, ella y Levy se conocieron en el año 2009 cuando protagonizaron “Sortilegio”, una telenovela de Televisa. De acuerdo a su relato, el romance habría pasado de la ficción a la realidad hasta que terminó de forma abrupta.

Como se recuerda, cuando Jacky Bracamontes y William Levy protagonizaron la telenovela “Sortilegio” empezaron a surgir rumores de un posible romance entre ellos. Algo que ambos negaron ante los medios de comunicación en aquel entonces.

Sin embargo, finalmente Jacky Bracamontes reveló en su libro biográfico que sí tuvo un romance con su colega William Levy hace algunos años.

En ese capítulo del libro, Jacky Bracamontes relató que se distanció de Levy porque el cubano le hizo saber que Gutiérrez estaba embarazada de su segundo hijo. Este hecho la dejó perpleja.

En una reciente entrevista, Elizabeth Gutiérrez se refirió al libro de Bracamontes y la cuestionó porque consideró que no le parecía correcto lo que contó sobre Levy, porque en su criterio es algo que ahora carece de sentido.

En conversación con la periodista venezolana Érika De La Vega, sin nombrar a su colega, Elizabeth dijo lo siguiente: “Nunca hablé de esto porque no me interesa y la verdad, yo escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias. También pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”.

También aseguró con firmeza que el embarazo de su segundo hijo no fue para retener a su pareja y aprovechó para dejarle un mensaje a Bracamontes sobre su múltiple maternidad, sin nombrarla: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente tiene más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita atar a quién”, afirmó.