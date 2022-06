Este martes 7 de junio de 2022, durante el programa América hoy, Janet Barboza se burló de sus compañeras, Ethel Pozo y Brunella Horna, por dejar entrever que tenían relaciones “ideales”.

Todo inició cuando hablaron de Alondra García Miró y Paolo Guerrero. “¿Se acuerdan que les dije que no se iban a casar? Bueno, no se van a casar y no es que hay que ser adivino (...) tenían mucho tiempo de noviazgo, él es un futbolista exitoso, viaja por el mundo, conoce mil chicas, ya pues, por favor, ya se habían separado una vez, acuérdense”.

“Señora, usted quiere decir que la distancia enfría la relación, pero usted misma tiene una relación a distancia, entonces de qué estamos hablando”, comentó Ethel Pozo. “Sí, claro, Ethel. A ver, mi relación no es que es una relación ideal, no es lo que yo quisiera porque no hay ninguna relación ideal”, admitió la ‘rulitos’.

“¿Su relación ya se enfrió?”, le preguntó Brunella Horna, pero Janet Barboza contraatacó: “¿Tu relación es ideal?”. “Sí, para mí sí”, aseguró la novia de Richard Acuña.

“No hay ninguna relación ideal y por supuesto la distancia no es fácil, no es fácil”, explicó Janet Barboza. “La señora nos quiere meter a todos en el mismo saco”, dijo Ethel Pozo entre risas.

En ese sentido, Janet Barboza le hizo una advertencia a Ethel Pozo y Brunella Horna: “Hablamos en un año, hablamos en un año”. “Contra, señora”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

Fuente: América Televisión

