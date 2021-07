En el programa “América Hoy”, Janet Barboza, sorprendió al contar lo vivido en una de sus relaciones. Aunque no quiso dar el nombre de su pareja de ese entonces, señaló que es cantante, dando la opción de pensar en tres personas.

Ella contó que mientras mantenía esta relación sentimental, se percató que su expareja era muy amiga de su propia amiga. “Cuando yo salía con un cantante, resulta que de pronto me encuentro que eran amigos en Facebook con mi amiga”.

Seguidamente narró lo que encontró cuando vio sus mensajes. “Luego entro al buzón de voz porque había dejado su Facebook en la computadora y me di cuenta que se daban “likes” en las fotos, entonces me entró la curiosidad”.

“Él siempre me preguntaba por esta amiga y cuando entro, encuentro caritas con corazón, encuentro florecita y le pregunté a mi amiga: ¿Estás siendo muy amiga de mi novio?”, agregó Janet Barboza, dejando en shock a las conductoras de “América Hoy” con su historia.

Pero esto no habría quedado ahí y es que la respuesta que le dio su amiga, fue lo que más impactó. Janet Barboza reveló lo que le dijo su amiga al ser cuestionada. “Adivinan qué me contesto: ‘Hay amiga el hombre ya no me deja tranquila, me escribe mañana, tarde y noche proponiéndome cosas indecentes’”.

TE PUEDE INTERESAR