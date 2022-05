Sin pelos en la lengua. Janet Barboza no se calló nada y se refirió al desenvolvimiento que tiene en el escenario Christian Domínguez, y enfatizó que ya no canta, sino que solo baila.

Y es que el cantante se defendió diciendo que él ya no quiere bailar el ‘gusano’, pero que el público se lo exige y debe hacer caso. “Yo tengo que cumplir. Si me dicen ‘háganlo’, yo lo hago”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ deslizó la posibilidad de que Christian esté atravesando una crisis de edad y por eso aparece con menos ropa. “No será que estarás en esta crisis de la mediana edad y quieres mostrarte un poquito más, porque desde que hiciste lo de la almohada hay una caída en tu carrera. ¿Ahora bailas más porque cantas menos?”, agregó la conductora, insistiendo en que ahora todas sus presentaciones más parecen shows de strippers.

Luego de las innumerables críticas que recibió por parte de sus compañeras de “América Hoy”, el popular ‘wachimán’ aseguró que no volverá a hacer el baile del ‘gusano’. “¿Sabes qué? Prometo que nunca más lo voy a hacer, la gente que está escuchando, no lo voy a hacer porque miren cómo me están atacando”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO