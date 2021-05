Janet Barbaza señaló que Christian Domínguez se ‘picó’ por los comentarios que hizo sobre el desenvolviendo de su pareja y madre de su hija, Pamela Franco, en “El Artista del Año”.

“(Se picó) eso fue lo que todos percibimos en el equipo de producción y me parece que se notó al aire. Es muy extraño que él con toda la experiencia que tiene se pique porque si no te gustan las críticas a ti o tu pareja, pues no entras en un concurso, así de simple”, dijo en comunicación con el diario Trome.

Además, aclaró que el hecho de que ella y Domínguez sean compañeros en “América Hoy” no significa que le reventará “bombardas” a Pamela Franco. “Creo que mis apreciaciones han sido bastante objetivas e imparciales en el caso de Pamela porque conozco del rubro de la cumbia. Pero si él pensó, que por ser compañero íbamos a reventarle bombardas, se equivocó”, afirmó.

Para la compañera de Ethel Pozo, Pamela Franco no cubrió sus expectativas y afirmó que la cantante y bailarina “no le ha ganado a nadie, musicalmente hablando”.

“Ahora resulta que, según él, para hablar de Pamela Franco uno tiene que ser un erudito y la verdad es que Pamela no le ha ganado a nadie, todavía, musicalmente hablando. Ha sido parte de un grupo musical al igual que muchísimas chicas más y, creo yo, que tiene una gran oportunidad en ‘El artista del año’ de demostrar todo su talento como solista”, acotó.

Janet Barbazo enfatizó que para ella sí fue una falta de respeto que Domínguez la tildara “ignorante” luego de que lanzara su opinión sobre la performance de Franco en la reciente gala de “El artista del año”.

“Por supuesto, es una falta de respeto. Uno no necesita ser egresado de Bellas Artes para calificar a Pamela Franco, yo creo que él se lo ha tomado muy personal. Él ya ha participado en otras galas y sabe muy bien cómo funciona. Te pones en la pista para que las personas opinen, critiquen, habrá críticas que seguramente les van a gustar y otras que no”, añadió.

