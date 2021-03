Janet Barboza, la polémica conductora de “América HOY”, agradeció al público “de Lima y provincias” por el rating del programa, el cual se transmite de lunes a viernes a las 10 am.

Dijo sentirse feliz porque la aceptan con su personalidad y no ser una “mojigata”, mandado así una tremenda indirecta a los programa de la competencia.

“Me encanta, aquí me permiten ser yo, no estar acartonada, no ser una mojigata, en el programa se me permite mostrarme tal cual soy. Espero que América Hoy dure muchos años y que sigan contando siempre conmigo”, comentó en una entrevista.

Contó que su esposo Miguel Bayona se vacila con todas las bromas que le hacen sus compañeros de conducción, como ‘Giselo’ Edson Dávila.

“Miguel se vacila mucho con las cosas que me dice Edson (Dávila). Yo no soy una persona acomplejada y Miguel lo sabe. Yo siempre he contado mi hogar de origen, saben que soy provinciana, he dicho mi edad en público, aquí no hay complejos. Que me digan lo que quieran, yo apechugo”, añadió.

JANET HABLA DE SU EDAD Y SUS ‘FILTROS’

La popular ‘rulitos’ dijo que cuando la tildan de “tía”, ella demuestra que la edad “es maravillosa y las mujeres tienen el derecho de madurar, de envejecer”.

“Yo quiero llevar un mensaje de reivindicación a las mujeres, especialmente a las mujeres que ya están madurando”.

“Por hablar las cosas sin filtro me he ganado varios perdigones. Son opiniones hechas con respeto, yo soy una persona muy bien educada, vengo de una familia que me enseñó valores y ética. Mis opiniones son objetivas y nunca uso adjetivos calificativos”.

