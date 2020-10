Aunque Magaly Medina la llamó “intrascendente” y que no aporta nada a la televisión, las cifras le fueron favorables para el programa “América Hoy” que esta vez conduce Janet Barboza con Renzo Schuller. Como se recuerda la “Rulitos” entró en modo de reemplazo de la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo pues está disfrutando con sus hijas y su madre sus vacaciones en Máncora.

El último lunes “América Hoy” hizo 5.0 de promedio general pese a que Magaly Medina dijo en su programa que “la aguja no se iba a mover” porque tienen a una “intrascendente” conduciendo. Incluso se burló de Ethel Pozo, pues señaló que no “tiene el carisma de su madre”.

“Ethel se ha ido de vacaciones y ha dejado a una intrascendente, no te preocupes. Es que ella sabe que si deja a la ‘Retoquitos’ (por Janet Barboza) en el programa no le va ser sombra para nada. No es que se vaya a quedar sin programa o el rating suba, lo vas a encontrar en 4 puntos y cuando regreses también lo encontrarás también en 4 (risas)”, señaló.