La pone en su sitio. Janet Barboza soltó tremenda bomba sobre su excompañera Melissa Paredes, a quién tildó de “gran perdedora”. Según la conductora de “América Hoy”, la modelo tomó malas decisiones pues eligió a Anthony Aranda antes que su matrimonio con Rodrigo Cuba y su trabajo en el magazine.

“Creo que Melissa se ha equivocado y mucho, creo que es la gran perdedora en todo esto”, arremetió Janet sin pelos en la lengua.

“Creo que no es la forma de expresarse del papá de su hija (...) no es necesario, finalmente tu hija cuando crezca va a ver este tipo de cosas”, agregó.

Janet desmiente a Melissa

En entrevista con “América Espectáculos”, la “Rulitos” expresó su indignación tras las declaraciones de Melissa en “Mujeres al mando”, quien aseguró que la habían maltratado en el matutino de América TV.

“Yo no tengo nada en contra de Melissa pero evidentemente no me ha gustado escuchar cosas como que fue maltratada en el programa, que se le tendió una emboscada, etcétera, no es verdad, recibió apoyo desde enero, se intentó por todos los medios que Melissa continúe”, comentó.

“Pero ella eligió al activador, esa es la verdad, lo eligió por sobre su trabajo”, sentenció.

Fotos y Video: (América TV | redes sociales).

