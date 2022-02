¡Salió adelante! Michela Elías reapareció en televisión nacional para comentar emocionada que superó airosamente la depresión. Y es que recordemos que la exchica reality confesó el año pasado que se encontraba luchando contra este trastorno emocional con ayuda de profesionales.

A través del programa de Magaly Medina, la joven de 25 años contó un poco más de detalles sobre su experiencia llevando terapia y tratamiento adecuado para superar la enfermedad.

“Si en algún momento sentía que no valía lo suficiente o que no me quería, siento ahora que no necesito la aprobación de nadie”, comenzó diciendo la influencer.

“Estoy tranquila, sé que la televisión no es todo... No tengo que demostrarle a nadie cuánto valgo. Yo valgo, y que el resto no lo vea, no es mi problema”, agregó la también modelo.

Por otra parte, la exintegrante de ‘Combate’, comentó también que decidió retomar su relación sentimental con Luis Miguel Castro, con quien antes tuvo una relación de 3 años, y que incluso piensan irse a radicar a Europa.

