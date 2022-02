El último martes 1 de febrero, Christian Domínguez regresó como colaborador del magazine “América Hoy”, pero algo llamó la atención de sus compañeros. Y es que el cumbiambero reapareció luciendo un anillo en su mano, símbolo de su compromiso con su actual pareja Pamela Franco.

Sobre el tema, Magaly Medina recordó que no es la primera vez que Dominguez entrega un anillo a su pareja de turno, pues ya lo hizo - en su momento - con Vania Bludau y Karla Tarazona.

“¿Él no está acostumbrado a hacer eso? porque hasta ahora no está divorciado. Él puede tener toda la intención de casarse con Vania, con Karla Tarazona, pero cuando le puso los cachos, se olvidó del simbolismo”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Christian Domínguez sigue legalmente casado con Tania Ríos, con quien contrajo matrimonio hace más de 20 años. Ella no habría querido firmar el divorcio, según el cantante. Luego, en el 2014, Domínguez y Karla Tarazona celebraron un “contrato de esponsales” que solo sería válido apenas se oficializara su divorcio.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó que más allá del matrimonio “está el compromiso que una persona tiene con su relación”, por lo que no cree que Christian Domínguez pueda respetar a Pamela Franco, pese al anillo que usa.

“Como es visto a lo largo de su historia, Christian Domínguez, no tiene eso, no tiene madurez emocional para lograr eso (...) No sé cuál es la estrategia que usa con la mujeres que pasan por su vida, a todas les dice lo mismo, a todas les ofrece lo mismo, con todas él se siente casado, a todas les hace sentir que son sus esposas”, comentó Magaly.

¿Cuánto tiempo lleva la relación de Pamela Franco y Christian Domínguez?

Pamela Franco y Christian Domínguez llevan dos años de convivencia y, este 2022, cumplirían 3 años de relación. Ellos tienen una bebé de un año de edad.

“Es cierto que más de 2 años de convivencia, Pamela tiene los mismos derechos que una persona casada; pero no sé con qué cuento, él insiste en ponerse el anillito, en ponérselo a la pareja de turno, pero a la hora de los loros, cuando la pareja necesita su respeto, su fidelidad, él hace trizas, el anillo no le valió de nada (...) cuántos anillos de compromiso está dando, a cuántas va jurando amor eterno. A él nunca lo ha detenido un anillo y menos un hijo”, agregó Medina Vela.

