Christian Domínguez rompió su silencio y le mandó un contundente mensaje a Tania Ríos, con quien sigue casado desde hace más de 20 años porque - según dijo - ella no le quiere dar el divorcio.

El líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ comentó que su aún esposa, en de terminado momento, le pidió dinero para firmar los papeles de divorcio, pero que él no terminó accediendo por recomendación de su abogado.

“Es verdad (que me estaban pidiendo dinero). Al comienzo fue una dejadez, al principio no pensé en eso (en el divorcio) porque ella se fue del país para no regresar jamás. Muchos años después intenté hacerlo y me pidió eso (el dinero), pero mi abogado me dijo que no era necesario, que el divorcio igual iba a salir”, comentó en ‘América Hoy’, en la edición del 15 se septiembre.

Indicó que, al parecer, el tramite de divorcio no sale porque él es una persona mediática “y por eso la demora”.

Sin embargo, cansado de que no pueda rehacer su vida con la madre de su última hija, Pamela Franco, el cumbiambero arremetió contra Tania Ríos.

“Lo voy a decir ahora, en televisión. No sé que tiene de pasar porque estoy en la ultima etapa y han pasado tantos años. En tan sencillo, si no va a regresar nunca más, (puede firmar) y se acabó”, sostuvo.

Por qué no le firman el divorcio a Christian Domínguez

Por su parte, Milena Zárate dijo que se encontró con Tania Ríos en Nueva York.

“Ella me dijo que no tenía pensando volver a Perú, pero que era tan malo lo que vivió con Christian que por eso no le daba el divorcio”.

