Pamela Franco, la madre de la última hija de Christian Domínguez, no aguantó más y se pronunció sobre el “show” que vienen haciendo en los programas ‘Reinas del Show’ y ‘América Hoy’, los cuales produce Gisela Valcárcel.

La excantante de ‘Alma Bella’ aceptó que le ha provocado cierto grado de incomodidad que Gisela Valcárcel y Ethel Pozo estén buscando que el cumbiambero interactúe con sus ex, Isabel Acevedo y Vania Bludau.

Como se sabe, Christian Domínguez reveló que le pidieron que sea jurado por un día ‘Reinas del Show’, pero que él se negó rotundamente. Además, en ‘América Hoy’ buscaron confrontaron con Chabelita, pero él prefirió ausentarse del programa.

Pamela Franco dijo que todos estos hechos la afectan y, por ende, afectan a su bebé, quien tiene seis meses de edad y aún toma leche materna.

“Es inevitable que hay cositas que escapan de mis manos y también de las manos de Christian, pero es inevitable que me incomoden y me fastidien. Todo lo que me pasa a mi le afecta a mi bebé porque todavía estoy dando de lactar y hay cositas que sí... no soy de piedra”, comentó a los ‘urracos’ de Magaly Medina.

Además, le mandó su ‘chiquita’ a la popular ‘Señito’: “Yo no tengo nada que opinar, es televisión. Yo no soy quien para decirle a las personas cómo tienen que manejarse, la señora es una profesional, ella sabe como se maneja. En ese momento me causó risa, pero después lo que vino sí me sacó de onda”.

Al respecto, Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, comentó que “a las señoras cristianas eso les importa un pepino” que Pamela Franco esté sensible por la lactancia.

“Parte del show es que Christian tenga algún tipo de interacción o comente o hable sobre Chabelita o sobre Vania Bludau, como dice Pamela, poco le puede importar a algunas personas que ella esté dando de lactar a su bebé y que eso genere en ella una molestia y eso lo tenga que transmitir a su criatura que está lactando”, sentenció.