La productora de “Guerreros” (programa de televisión de México), Rosa María Noguerón, desató su ira y contó detalles inéditos de la mala experiencia que tuvieron con los participantes, conductores y equipo de producción de “Esto es Guerra Perú”’.

Según reveló, los influencer peruanos se negaron a probar la comida típica mexicana que tan amablemente les ofrecieron en una especie de feria. El video con sus explosivas declaraciones fueron difundidas en el portal de espectáculos, Instarándula.

“Aquí les teníamos dulces mexicanos, unos puestos (de comida) y no quisieron llegar”, comentó indignada.

Estas palabras fueron ratificadas por el reportero que la entrevistaba, quien señaló: “En redes dijeron que la producción de Perú llegaron y de su parte hubo un desdén como ese. Tenías una feria armada para ellos, con dulces mexicanos y comida típica y no quisieron llegar”.

Del mismo modo, la productora de Guerreros México contó que contrataron maquilladores profesiones y que ni Johanna San Miguel ni ninguno de los participantes quisieron que los atendieran.

“Este foro es muy pequeño, los camerinos son bien pequeños, donde ni siquiera hay baño. Para ellos trajimos campers, como los que se usan en las películas cuando se van de locación, campers con 4 camerinos cada uno para que estuvieran cómodos, con sus propios baños. Teníamos un llamado especial de maquillaje, y el primer día no se quisieron maquillar, ni siquiera la conductora. Quisimos tener las mejores atenciones, los trajimos al mejor hotel que pudimos, y pensamos que se habían ido contentos, pero oh sorpresa...”, comentó.

“Viajaron 24 personas, 13 eran atetas y los demás eran el productor, la producción que venían justamente a fiscalizar y revisar todo. Siento que desde que llegaron estaban buscando donde está la trampa”; agregó.

Samuel Suárez siente vergüenza ajena por EEG

Samuel Suárez, administrador y conductor de Instarándula, dijo sentir vergüenza ajena por la actitud mostrada por los guerreros peruanos.

“No sé si sienten mismo que yo, esas vergüenzas ajenas intensas. Hasta quiero pedirles disculpas yo a la gente de México. No solo están hablando de los chicos realitys, sino de todo mundo. Hemos quedado ante Televisa, como los desubicados (...) yo les pregunto a ESTO ES GUERRA, ¿realmente había comida mexicana, y por qué no se acercaron? ¿Había un lugar con maquillajes y por qué Johanna no se quiso maquillar?”, cuestionó.

