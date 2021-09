El locutor Carlos Aguilar, más conocido como “El Zar” de ‘Guerreros México’ habló en exclusiva para el programa ‘Amor y Fuego’ de este jueves 9 de setiembre de 2021.

Según el animador charro, el popular ‘Mister G’ le habría confesado que los integrantes de ‘EGG’ Perú no estaban al nivel de los competidores mexicanos.

“Mister G no me dejará mentir que estuvo a mi lado, un caballero, un hombre muy decente me dijo: ‘No estamos en el nivel, en México hay un gran nivel, no estamos en ese nivel”, indicó.

Asimismo, el locutor charro reitero que Facundo ‘Wacho’ González lo amenazo en pleno programa en vivo.

“Me pareció terrible que él fuera y me amenazara y aparte se trata de tapar la cara. Eso no es deporte, eso no es leal”, sostuvo.

