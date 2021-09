Rodrigo González no se calló nada y volvió a criticar a los competidores de “Esto es Guerra Perú” con su desempeño en México. Y es que el conductor se refirió a las polémicas que generó esta semana Carlos Alberto Aguilar, más conocido como el ‘Zar del Box’, y quien es la voz en off de Guerreros México.

“Los guerreros dedicaron su show a dar excusas por el tremendo papelón que protagonizaron en México; pero el Zar, la voz en off del show en México, contraatacó a Johanna San Miguel y jura que Facundo González le mentó la madre”, comenzó diciendo Rodrigo.

En ese momento, el presentador de ‘Amor y Fuego’ recordó que Aguilar había sido anteriormente locutor de box. Al hablar del deporte en particular, Gigi Mitre aseguró que no le gusta el boxeo y le preguntó a su compañero si era fan de esta disciplina. “¿Te gusta el box? A mi no me gusta ¿a ti si?”.

“Cuando era niño me gustaba y de ahí ya no. Con mi abuelo veía, pero tengo malos recuerdos precisamente por eso”, comenzó diciendo González, antes de revelar un complicado momento que vivió con su familia.

“Yo estaba viendo una pelea de box con mi abuelo y él se emocionó tanto que le dio un paro cardiaco... Lo digo en serio, murió”, agregó ‘Peluchín’ bastante afectado.

