¡Agotadísima! La modelo Natalie Vértiz , quien dio a luz hace poco a su bebito Leo, habló con sus seguidores sobre su experiencia siendo mamá por segunda vez.

“Mi mood este último mes, agotado y haciendo shhhh a cada rato porque les juro que me pongo madre intensa si alguien levanta a Leo”, expresó la pareja de Yaco Eskenazi mediante una publicación.

Además, la ex Miss Perú sostuvo que desde que nació el hermano menor de Liam Eskenazi apenas puede dormir. Sin embargo, está intentado organizarse para tener tiempo con todos los miembros de su familia.

“Literalmente partirme en mil. Aún no encuentro un momento netamente para mí, más que en la ducha, pero poco a poco encontraré el camino”, sostuvo a través de sus historias de Instagram.

Por último, la conductora de “Estás en todos” señaló que está batallando un poco con la lactancia, debido a que su bebé “quiere estar pegado todo el día”.

“Empecé hacer mi banco de leche, pero no tengo la posibilidad de sacarme en el día porque es súper demandante. Cuando me quiero sacar, otra vez quiere estar pegado a mí. Estoy intentando tranquilizarme con eso”, expresó Natalie Vértiz.

