Kike Suero brindó su versión luego de ser detenido y llevado a comisaría por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El cómico fue intervenido al ser visto realizando maniobras “temerarias” en un vehículo en presunto estado de ebriedad .

Sin embargo, Kike Suero negó tales afirmaciones, tal y como se informó en la edición del martes de “Magaly TV, La Firme” . De acuerdo con las investigaciones que realizó la policía, los hechos habrían ocurrido de otra forma.

Según el actor, él solo tomó una lata de cerveza mientras su carro era lavado. Luego, al manejar hacia casa junto a su hermano fue intervenido por agentes de la PNP. No obstante, Kike Suero sostiene que no hizo ninguna maniobra peligrosa durante el trayecto.

“Para empezar del car wash, donde estaba con mi hermano, hacia mi casa hay cinco cuadras. Segundo, esa pequeña avenida que tomé es porque sale en línea recta a mi domicilio, no fui por Sáenz Peña para evitar semáforos y congestión. En esa avenida hay nueve cámaras, antes que la señora (Magaly) emita una opinión debe averiguar y no mandar a sus reporteros a atacarme, hay que investigar antes de acusar”, detalló el comediante peruano para Trome.

A pesar de que Kike Suero admite que cometió un gran error, arremetió contra los ‘urracos’ de Magaly Medina por esperarlo fuera de la comisaría solo para “chancarlo una vez más”.

“No sé que nombre darle a esos señores con sus cámaras, porque ni bien me vieron me dijeron ‘Kike, estás borracho’.. Yo me paré y les respondí ‘¿Tú me ves mareado?’ y contestaron ‘pero se te siente el tufo, apostamos’.... Ya no quise decirles más nada, porque sabía que iban a chancarme”, expresó para el mencionado medio.

Por último, Kike Suero le pidió a la periodista de espectáculos que se informe antes de hablar frente a cámaras, ya que asegura que las cosas no sucedieron como ella presentó en su informe a nivel nacional.

“Cuando me entrevisté con la fiscal me dieron el principio de oportunidad, porque al revisar mi récord vieron que no tenía ningún arresto por haber manejado ebrio, pues hoy sería otra mi situación, esta es la primera y última vez. Así que la señora (Magaly Medina) no diga cosas que no son, que se empape bien de la situación, que no falte a la verdad, como ella ya sabe lo que es la cárcel por su lengua”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Luisito comunica vive terror por sismo

Terremoto en México.