¡Fuerte y claro! Christian Domínguez no se quedó callado y decidió opinar sobre la ‘guerra televisiva’ entra Karla Tarazona y Leonard León, quienes se enfrentaron recientemente y se dijeron se todo en televisión nacional.

Y es que recordemos que la conductora le reclamó al cantante el haberle dado un celular en pésimo estado a sus menores hijos, motivo por el que el artista peruano salió al frente y hasta criticó fuertemente a la locutora radial por “no haber terminado los estudios”.

Frente a ello, el líder de Gran Orquesta Internacional, no quiso brindar mayor detalle de lo ocurrido entre su expareja y Leonard León, y prefirió mantenerse al margen.

“Es un tema que no me incumbe, no pienso interferir ahí en absoluto... No puedo dar ningún consejo, no es un asunto que me competa, por eso sin comentarios, de verdad no me corresponde”, expresó.

Cabe señalar que el pleito entre Karla Tarazona y Leonard León ya tiene bastantes años, pues la empresaria le viene reclamando la pensión de alimentos de sus hijos. Mientras que el cumbiambero ha pedido una reducción de pensión por falta de ingresos.

